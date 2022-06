Armi all’Ucraina, scontro Conte-Di Maio: alle 21 il Consiglio nazionale M5S, ma nessuna sanzioni disciplinare per il ministro degli Esteri (Di domenica 19 giugno 2022) Armi all’Ucraina, Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle convocato d’urgenza stasera alle 21. Sul tavolo la risoluzione contro ulteriori invii di aiuti militari a Kev che i 5S potrebbero presentare martedì in Parlamento, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue del 23 e 24 giugno. E soprattutto la posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che, in rotta con il vertice pentastellato, si è detto a più riprese, l’ultima questa mattina, contrario ad un testo che ”disallineerebbe” l’Italia rispetto alle posizioni della Nato e dell’Ue. sanzioni disciplinari a Di Maio Non manca chi chiede espressamente l’adozione di provvedimenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022)del Movimento 5 Stelle convocato d’urgenza stasera21. Sul tavolo la risoluzione contro ulteriori invii di aiuti militari a Kev che i 5S potrebbero presentare martedì in Parlamento, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista delUe del 23 e 24 giugno. E soprattutto la posizione del, Luigi Di, che, in rotta con il vertice pentastellato, si è detto a più riprese, l’ultima questa mattina, contrario ad un testo che ”disallineerebbe” l’Italia rispettoposizioni della Nato e dell’Ue.disciplinari a DiNon manca chi chiede espressamente l’adozione di provvedimenti ...

