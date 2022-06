Apple, in Maryland il primo negozio degli Stati Uniti che aderisce ad un sindacato: 65 dipendenti favorevoli contro 33 contrari (Di domenica 19 giugno 2022) Negli Stati Uniti, per la prima volta nella storia del marchio, un negozio Apple ha aderito al sindacato. È successo a Tonwson, nell’area di Baltimora, in Maryland, dove 65 dipendenti hanno votato a favore e 33 contro. Si conferma quindi la tendenza in alla sindacalizzazione che si sta delineando nei settori della vendita al dettaglio, dei servizi e della tecnologia degli Stati Uniti, che punta a un’organizzazione per una maggiore tutela sul posto di lavoro. Da Amazon a Starbuck, dalla catena di prodotti outdoor Rei al produttore di videogiochi Ravem Software, i lavoratori si uniscono per chiedere salari più alti, maggiori benefit e per avere più voce sulle misure anti-pandemia. Al momento, non è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Negli, per la prima volta nella storia del marchio, unha aderito al. È successo a Tonwson, nell’area di Baltimora, in, dove 65hanno votato a favore e 33. Si conferma quindi la tendenza in alla sindacalizzazione che si sta delineando nei settori della vendita al dettaglio, dei servizi e della tecnologia, che punta a un’organizzazione per una maggiore tutela sul posto di lavoro. Da Amazon a Starbuck, dalla catena di prodotti outdoor Rei al produttore di videogiochi Ravem Software, i lavoratori si uniscono per chiedere salari più alti, maggiori benefit e per avere più voce sulle misure anti-pandemia. Al momento, non è stato ...

