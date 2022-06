Annuncio di Maranello | “Niente guida autonoma | siamo la Ferrari”

Pubblicità

L'accordo Qualcomm e Ferrari insieme per accelerare la trasformazione digitale della casa didi Vincenzo Borgomeo 08 Febbraio 2022L'ufficiale arriva dopo la seconda sessione delle prove libere di Montreal , che ha visto ... MGU - K, H e CE), incognita che tiene sotto scacco da tutta la settimana la scuderia di,...La casa di Maranello non andrà mai oltre il secondo livello di assistenza alla guida. Vigna: "Le nostre auto non le guiderà mai un ...Ferrari ha annunciato in una presentazione agli investitori che la sua gamma di auto sarà elettrificata al 60 per cento entro il 2026, incluso il veicolo elettrico che ha promesso l’anno scorso. A que ...