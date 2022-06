«Anna Marchesini rideva continuamente in maniera intelligente Non manifestava mai disagio né malessere»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 giugno 2022) Specchio intervista Massimo Lopez e Tullio Solenghi: in queste settimane tornano sul palco con il loro Show. Abitano nello stesso palazzo da una quarantina di anni. Mangiano a casa di Solenghi e scrivono in quella di Lopez: sul suo divano sono nati tutti i loro successi, a partire da quelli del Trio con l’indimenticabile. «Su questo divano abbiamo passato tutti e tre decine e decine di ore, dalla mattina fino a sera tardi. A parlare, a scrivere e riscrivere, a provare fino a quando non pensavamo che un pezzo fosse perfetto. A volte lavorando pure troppo, forse rovinandolo qualche pezzo per eccesso di perfezionismo. Ce ne stavamo lì a chiederci, ma è questa la vita da artisti che sognavano da sempre? Stiamo sempre in casa a scrivere sul divano». Viene chiesto loro quanto manca. SOLENGHI: ...