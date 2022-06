Allarme siccità, nei prossimi giorni è prevista una riunione del governo (Di domenica 19 giugno 2022) L’anticipazione è stata fornita dall’agenzia di stampa Ansa. Il governo guidato da Mario Draghi ha in programma di fissare una riunione entro la fine della prossima settimana sulla siccità che ormai coinvolge diverse regioni italiane. A questo incontro dovrebbero partecipare i ministri delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Potrebbe esserci anche il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Intanto nel Lazio il 21 giugno è già stato fissato un Osservatorio straordinario con Comune, Regione, Consorzio di bonifica e Autorità di bacino del Tevere per affrontare il tema dell’emergenza idrica. A confermarlo è Erasmo D’Angelis, segretario generale dell’Autorità di bacino del Tevere: «Anche il Tevere che scorre intorno ai 100 metri cubi al secondo ha un calo di ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) L’anticipazione è stata fornita dall’agenzia di stampa Ansa. Ilguidato da Mario Draghi ha in programma di fissare unaentro la fine della prossima settimana sullache ormai coinvolge diverse regioni italiane. A questo incontro dovrebbero partecipare i ministri delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Potrebbe esserci anche il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Intanto nel Lazio il 21 giugno è già stato fissato un Osservatorio straordinario con Comune, Regione, Consorzio di bonifica e Autorità di bacino del Tevere per affrontare il tema dell’emergenza idrica. A confermarlo è Erasmo D’Angelis, segretario generale dell’Autorità di bacino del Tevere: «Anche il Tevere che scorre intorno ai 100 metri cubi al secondo ha un calo di ...

Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - repubblica : Allarme siccità, il piano per la crisi idrica. “A Roma razionamenti di notte e riuso dell'acqua depurata nei bar e… - RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - salutiawilli : RT @vignettisti: Cose d’Italia Il #Po ridotto a rigagnolo, è scattato l’allarme #siccità, come sempre in ritardo e in stato d’emergenza E… - virgoletteblog : Allarme #siccità, Prandini (Coldiretti): “Draghi dichiari lo stato di emergenza” #19giugno -