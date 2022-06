Allarme siccità, Italia verso stato di crisi. Regioni: si salvino raccolti e allevamenti (Di domenica 19 giugno 2022) - Il Po mai così secco, le piogge non arrivano. Sull' Allarme siccità prevista in settimana una riunione del governo, mentre il Piemonte, dove l'acqua è già stata razionata in un centinaio di comuni, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 giugno 2022) - Il Po mai così secco, le piogge non arrivano. Sull'prevista in settimana una riunione del governo, mentre il Piemonte, dove l'acqua è già stata razionata in un centinaio di comuni, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - repubblica : Allarme siccità, il piano per la crisi idrica. “A Roma razionamenti di notte e riuso dell'acqua depurata nei bar e… - RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - cesare_vodani : RT @vignettisti: Cose d’Italia Il #Po ridotto a rigagnolo, è scattato l’allarme #siccità, come sempre in ritardo e in stato d’emergenza E… - salutiawilli : RT @vignettisti: Cose d’Italia Il #Po ridotto a rigagnolo, è scattato l’allarme #siccità, come sempre in ritardo e in stato d’emergenza E… -