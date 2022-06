Affare in chiusura, Lukaku si avvicina all’Inter: la novità arriva dal Chelsea! (Di domenica 19 giugno 2022) Sono giorni caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato in entrata, i nomi che sono stati fatti sono tanti, ma quello che fa sognare i tifosi nerazzurri è sicuramente Romelu Lukaku. Lo scenario del clamoroso ritorno prende forma giorno dopo giorno. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la svolta nell’operazione è sempre più vicina, i 5 milioni di euro offerti dal club nerazzurro potrebbero aumentare e quindi avvicinarsi alla richiesta iniziale di 10 milioni dei Blues. Inter Calciomercato Lukaku Ciò che fa ben sperare i tifosi dell’inter è il fatto che il Chelsea si sarebbe già cautelato bloccando Raheem Sterling: operazione imbastita per una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro. Sono confermate le voci dell’ultima settimana riguardanti tale operazione. Si tratta di un effetto domino che scaturirebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Sono giorni caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato in entrata, i nomi che sono stati fatti sono tanti, ma quello che fa sognare i tifosi nerazzurri è sicuramente Romelu. Lo scenario del clamoroso ritorno prende forma giorno dopo giorno. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la svolta nell’operazione è sempre più vicina, i 5 milioni di euro offerti dal club nerazzurro potrebbero aumentare e quindirsi alla richiesta iniziale di 10 milioni dei Blues. Inter CalciomercatoCiò che fa ben sperare i tifosi dell’inter è il fatto che il Chelsea si sarebbe già cautelato bloccando Raheem Sterling: operazione imbastita per una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro. Sono confermate le voci dell’ultima settimana riguardanti tale operazione. Si tratta di un effetto domino che scaturirebbe ...

