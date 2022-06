Acqua, scatta il razionamento? "Ecco dove e fino a quando": Italia, scenari estremi (Di domenica 19 giugno 2022) Siamo in una situazione "eccezionale" dovuta alla "concomitanza" di diversi fattori: "Sei mesi di scarsissime precipitazioni, temperature ben al di sopra della media e fusione precoce e totale della neve invernale sulle Alpi". Per questo, spiega Ramona Magno, responsabile dell'Osservatorio siccità del Cnr, in una intervista a Il Fatto quotidiano, possiamo andare incontro a un razionamento dell'Acqua anche in autunno. "Può sembrare un paradosso, ma il problema della siccità si affronta quando piove, perché quando la crisi arriva, ormai è tardi. Siamo già nella stagione secca e il deficit idrico non verrà certo recuperato. Proseguirà anche in autunno", spiega. Ora è necessario "sedersi intorno a un tavolo tra decisori politici e gestori delle risorse, per passare dalla gestione della crisi a quella dei rischi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Siamo in una situazione "eccezionale" dovuta alla "concomitanza" di diversi fattori: "Sei mesi di scarsissime precipitazioni, temperature ben al di sopra della media e fusione precoce e totale della neve invernale sulle Alpi". Per questo, spiega Ramona Magno, responsabile dell'Osservatorio siccità del Cnr, in una intervista a Il Fatto quotidiano, possiamo andare incontro a undell'anche in autunno. "Può sembrare un paradosso, ma il problema della siccità si affrontapiove, perchéla crisi arriva, ormai è tardi. Siamo già nella stagione secca e il deficit idrico non verrà certo recuperato. Proseguirà anche in autunno", spiega. Ora è necessario "sedersi intorno a un tavolo tra decisori politici e gestori delle risorse, per passare dalla gestione della crisi a quella dei rischi, ...

