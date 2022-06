Abusa del figlio di 4 mesi, pestato e seviziato in carcere con delle scatolette di tonno (Di domenica 19 giugno 2022) L’uomo è stato seviziato per due ore con scatolette di tonno da due detenuti per aver provocato lesioni gravi al figlio di 4 mesi. Aveva torturato il proprio figlioletto di quattro mesi al punto tale da avergli fatto perdere entrambe le gambe. Una volta in carcere l’uomo ha subito una brutale aggressione da parte di due altri detenuti, che volevano punirlo per quello che aveva fatto. ANSA/SERGEI ILNITSKYOrribile episodio di violenza in un penitenziario inglese del Kent dove un detenuto è stato sequestrato dagli altri carcerati e picchiato con scatole di tonno per due ore. Vittima dell’aggressione è Anthony Smith, che sta scontando una condanna a 10 anni di carcere per aver Abusato e ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 giugno 2022) L’uomo è statoper due ore condida due detenuti per aver provocato lesioni gravi aldi 4. Aveva torturato il proprioletto di quattroal punto tale da avergli fatto perdere entrambe le gambe. Una volta inl’uomo ha subito una brutale aggressione da parte di due altri detenuti, che volevano punirlo per quello che aveva fatto. ANSA/SERGEI ILNITSKYOrribile episodio di violenza in un penitenziario inglese del Kent dove un detenuto è stato sequestrato dagli altri carcerati e picchiato con scatole diper due ore. Vittima dell’aggressione è Anthony Smith, che sta scontando una condanna a 10 anni diper averto e ...

