A Vigliena la Festa della Musica 2022 del Teatro di San Carlo

Leggi su 2anews

(Di domenica 19 giugno 2022) A(San Giovanni a Teduccio – NA) in programma ladeldi Sancon concerti, performance e laboratori nella “Fabbrica urbanacreatività”. In occasioneormai consolidata “”, ildi Sancelebra questo significativo evento a, in programma naturalmente martedì 21 giugno dalle 10.30