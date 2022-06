Pubblicità

Agenzia ANSA

... collettivo che racchiude 5 partiti politici e 5 associazioni della società civile, hanno manifestato oggi davanti al Teatro Municipale diper protestare contro le misure del presidente Kais ......, che protestavano contro lo svolgimento del referendum sulla bozza di nuova Costituzione, previsto per il 25 luglio. Laè stata organizzata su invito di cinque partiti politici ... A Tunisi, manifestazione contro il presidente Saied - Mondo Migliaia di sostenitori del "Fronte di salvezza nazionale", collettivo che racchiude 5 partiti politici e 5 associazioni della società civile, hanno manifestato oggi davanti al Teatro Municipale di Tu ..."Un mini campionato del mondo" così è stato definito il torneo internazionale Under 12 di tennis che il circolo tennis Cococcioni di Porto San Giorgio organizza da 38 anni e in cui sono passati presso ...