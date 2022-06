1000 Miglia: vincono Vesco e Salvinelli su Alfa Romeo 6C (Di domenica 19 giugno 2022) Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno vinto la 1000 Miglia 2022. L'equipaggio numero 46, a bordo di Alfa Romeo 6C 1750 SS ZAGATO del 1929, fa il bis del successo ottenuto nell'edizione 2021. Per Vesco,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Andreae Fabiohanno vinto la2022. L'equipaggio numero 46, a bordo di6C 1750 SS ZAGATO del 1929, fa il bis del successo ottenuto nell'edizione 2021. Per,...

Pubblicità

ItalianAirForce : Oggi 4 Tornado del 6° Stormo dell'#AeronauticaMilitare hanno sorvolato la città di Brescia, in occasione della part… - SLN_Magazine : Siena accoglie la 1000 Miglia per il pranzo della terza tappa. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: 1000 Miglia: vincono Vesco e Salvinelli su Alfa Romeo 6C. Il regolarista bresciano eguaglia il record di Giuliano Cané #… - PiacereIseo : Porsche Experience Center Franciacorta e 1000 Miglia per la prima volta insieme - QN Motori - QN Motori - AnsaToscana : 1000 Miglia: vincono Vesco e Salvinelli su Alfa Romeo 6C. Il regolarista bresciano eguaglia il record di Giuliano C… -