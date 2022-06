1000 Miglia - Cala il sipario sulla 40esima edizione | tris di Vesco

(Di domenica 19 giugno 2022)to ilquarantesimadella. La Corsa più bella del mondo ha visto ai nastri di partenza dei veri e propri gioielli a quattro ruote, con Alfa Romeo che è stato nuovamente il marchio più rappresentato, con ben 50 vetture al via. Ad aggiudicarsi il successo è proprio un equipaggio alla guida di una delle vetture del Biscione, quello composto da Andreae da Fabio Salvinelli, a bordo dell'Alfa Romeo 6C 1750 SS. Per loro è il terzo successo consecutivo alla, un risultato che gli consente di eguagliare il record del plurivittorioso Giuliano Canè. Seconda posizione per Andrea Belometti e Gianluca Bergomi a bordo della Lambda Casaro, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la OM ...

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno vinto la2022. L'equipaggio numero 46, a bordo di Alfa Romeo 6C 1750 SS ZAGATO del 1929, fa il bis del successo ottenuto nell'edizione 2021. Per Vesco, primo anche nel 2020 a fianco di papà Roberto,...