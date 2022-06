100 rana femminili | Pilato qualificata alla finale mondiale | “Gara meritata”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 giugno 2022) Benedettasi qualificadei 100aldi nuoto in corso a Budapest. Lo fa col secondo tempo di 1’05?88, a 18 centesimi dal personale e dietro solotedesca Anna Elendt, autrice del miglior tempo in 1’05?62. I risultati della vasca suggeriscono che è tutto aperto con perfino Lilly King (la campionessadal 2017 di 50 e 100, campionessa olimpica del 2016 e bronzo a Tokyo, nonché primatista) che viene ripescata solo per la squalifica della connazionale Annie Lazor. Nessuno sembra poter dettare legge. “Questa piscina mi emoziona e galvanizza – racconta la vicecampionessadei 50 a Gwangju – Sapevo di stare avanti e credo di aver meritato la. Complimenti a ...