10 strane foto che arrivano da Marte (e non solo) (Di domenica 19 giugno 2022) Un “occhio” e una “porta” su Marte sono l'occasione per ricordare che il nostro cervello di fronte a qualcosa di nuovo cerca di capire a cosa somiglia: un fenomeno noto come pareidolia Leggi su wired (Di domenica 19 giugno 2022) Un “occhio” e una “porta” susono l'occasione per ricordare che il nostro cervello di fronte a qualcosa di nuovo cerca di capire a cosa somiglia: un fenomeno noto come pareidolia

Pubblicità

Claudio73691568 : RT @SoleInvitto: Il monte Asgard, il picco di Evans, il parco nazionale Auyuittuq e l'isola di Baffin in Canada. Cosa vedi in questa foto?… - ItaliaStartUp_ : 10 strane foto che arrivano da Marte (e non solo) - ParliamoDiNews : Impara cose strane sulla storia: 16 foto dell`account Instagram che condivide immagini curiose del passato -… - AtlasZevi : @Ele09535599 Ho strane vibes per questa foto. Li vedo molto bene assieme! - Juliana25682788 : RT @SoleInvitto: Il monte Asgard, il picco di Evans, il parco nazionale Auyuittuq e l'isola di Baffin in Canada. Cosa vedi in questa foto?… -