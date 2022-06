Zoff: «Non mi sento una leggenda, solo uno che ha lavorato bene. Ma niente di quello che ho fatto resterà» (Di sabato 18 giugno 2022) Maurizio Crosetti intervista Dino Zoff su La Repubblica. «Una vita da Zoff non è servita a niente di speciale. Invecchiare è dura ma speriamo che duri. Non mi sento una leggenda, mi sento una persona che ha lavorato bene. Ma niente di quello che ho fatto resterà». Spiega: «Non ho inciso su niente, potevo fare meglio, potevo fare di più. Potevo dire le parole che non ho detto. Ti voglio bene a Enzo Bearzot non l’ho detto mai, e ora me ne pento, però l’ho amato più di mio padre. Noi friulani ci vergogniamo di tutto». Ancora su Bearzot. «Era il più grande di tutti, il Mundial lo vincemmo grazie a Bearzot che è stato prima offeso, poi osannato falsamente e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Maurizio Crosetti intervista Dinosu La Repubblica. «Una vita danon è servita adi speciale. Invecchiare è dura ma speriamo che duri. Non miuna, miuna persona che ha. Madiche ho». Spiega: «Non ho inciso su, potevo fare meglio, potevo fare di più. Potevo dire le parole che non ho detto. Ti voglioa Enzo Bearzot non l’ho detto mai, e ora me ne pento, però l’ho amato più di mio padre. Noi friulani ci vergogniamo di tutto». Ancora su Bearzot. «Era il più grande di tutti, il Mundial lo vincemmo grazie a Bearzot che è stato prima offeso, poi osannato falsamente e ...

