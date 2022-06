Zidane, ecco perché ha rifiutato il PSG: l’incredibile offerta della Juventus cambia tutto (Di sabato 18 giugno 2022) Nei giorni scorsi si vociferava della possibilità di vedere Zidane sulla panchina del PSG; il tecnico non andrà a Parigi. ecco il motivo. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma le società si stanno già muovendo per farsi trovare pronte, possibilmente, al momento dei vari ritiri. Non solo i giocatori ma anche gli allenatori protagonisti in questa sessione estiva; tra i tecnici che potrebbero trovare una panchina, Zidane è il nome più caldo dal momento che, per un periodo, si pensava potesse andare a Parigi ad allenare Mbappé e compagni. L’ex tecnico del Real Madrid, però, non andrà all’ombra della Torre Eiffel e, dietro al rifiuto, sembra esserci una clamorosa offerta della Juventus. LaPresseIl popolo bianconero, come abbiamo avuto modo di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 giugno 2022) Nei giorni scorsi si vociferavapossibilità di vederesulla panchina del PSG; il tecnico non andrà a Parigi.il motivo. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma le società si stanno già muovendo per farsi trovare pronte, possibilmente, al momento dei vari ritiri. Non solo i giocatori ma anche gli allenatori protagonisti in questa sessione estiva; tra i tecnici che potrebbero trovare una panchina,è il nome più caldo dal momento che, per un periodo, si pensava potesse andare a Parigi ad allenare Mbappé e compagni. L’ex tecnico del Real Madrid, però, non andrà all’ombraTorre Eiffel e, dietro al rifiuto, sembra esserci una clamorosa. LaPresseIl popolo bianconero, come abbiamo avuto modo di ...

Pubblicità

elenoirebartoli : @confundustria Adoro ahahaha?? Oppure : 'L'Italia ha vinto i mondiali nel 2006. Nonostante la famosa testata di Zi… - ilciccio67 : @salvalapezza Eh lo so, è stato il più grande di tutti. Ovviamente non solo per questo, ma soprattutto perché aveva… - MarcoPino1993 : Dopo la testata di #Zidane ecco quella di #Ronaldo. #PalermoPadova - calciatorisocia : ??Calciomercato: niente #PSG, ecco dove allenerà Zidane - vlahovismopuro : @ilciccio67 Ciccio, la notizia l'ha data RMC, che merita rispetto e considerazione. Il punto è che bisogna sperare… -