Zanzibar | 45enne italiana e il marito arrestati e incarcerati per riciclaggio La famiglia lancia un appello su Facebook | “Li hanno incastrati | aiutateci”

(Di sabato 18 giugno 2022) LaFrancesca Scalfari è stata arrestata e incarcerata insieme albritannico Simon Woods acon l’accusa di. La coppia vive da più di quindici anni nel Paese dove gestisce un resort e il 6 giugno scorso, a sorpresa, è arrivata la polizia che li ha portati in un penitenziario locale dove tutt’ora sono rinchiusi in condizioni che il fratello della donna, Marco, definisce “disumane”. Secondo quanto ricostruito, l’arresto è arrivato in seguito alla denuncia presentata alle autorità locali dai loro ex soci, una coppia di italiani, dopo una lite per la distribuzione degli utili. Della vicenda si stanno occupando Stefano Totisco, vice console onorario a, e l’ambasciatore Marco Lombardi, che ha chiesto una visita consolare alla coppia: ...

'Non ci permettono di vederli, ho potuto incontrarli soltanto una volta per pochi minuti al mio arrivo. Soprattutto lui è in una situazione igienico - sanitaria preoccupante', ha aggiunto il ......cresciuta tra Lombardia e Calabria, alle spalle studi in lettere moderne interrotti. Nella sua terra adottiva,, aveva realizzato i suoi sogni: l'amore, un figlio e una casa ... Zanzibar, 45enne italiana arrestata con il marito britannico per riciclaggio | Il fratello: "Li hanno incastrati, aiutateci" «Ora la giustizia penale farà il suo corso, vengono accusati di reati finanziari per i quali si rischiano 20 anni di carcere — dice al Corriere Stefano Toscano, console a Zanzibar — Pare che nei primi ..."Non ci permettono di vederli, ho potuto incontrarli soltanto una volta per pochi minuti al mio arrivo. Soprattutto lui è in una situazione igienico-sanitaria preoccupante", ha aggiunto il familiare ...