'Non ci permettono di vederli, ho potuto incontrarli soltanto una volta per pochi minuti al mio arrivo. Soprattutto lui è in una situazione igienico - sanitaria preoccupante', ha aggiunto il ......cresciuta tra Lombardia e Calabria, alle spalle studi in lettere moderne interrotti. Nella sua terra adottiva,, aveva realizzato i suoi sogni: l'amore, un figlio e una casa ... Zanzibar, 45enne italiana arrestata con il marito britannico per riciclaggio | Il fratello: "Li hanno incastrati, aiutateci" "Non ci permettono di vederli, ho potuto incontrarli soltanto una volta per pochi minuti al mio arrivo. Soprattutto lui è in una situazione igienico-sanitaria preoccupante", ha aggiunto il familiare ...Intraprendente, raggiante, entusiasta. A leggere quello che scriveva sui social appare così Francesca Scalfari, 45enne cresciuta tra Lombardia e Calabria, alle spalle studi in lettere moderne interrot ...