Zaniolo | «Chiedo scusa ai tifosi della Lazio se li ho offesi con il gesto nel derby Avevo rosicato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 giugno 2022) Sportweek dedica una lunga intervista al giocatoreRoma Nicolò. Parlastagione appena conclusa in giallorosso. «Quest’anno è andato molto bene, dal punto di vista fisico ho avuto pochissimi problemi dopo due infortuni molto gravi ed era questo il focus. Era fondamentale non fermarsi, era fondamentale riprendere continuità, tornare a essere un calciatore e mettere dentro prestazioni come ho fatto. Era da folli pensare che tornassi in campo dopo due anni e riuscissi a fare 25/30 gol, sono contento di com’è andata, dei miei 8. Con trofeo. La Conference League era il nostro obiettivo e l’abbiamo portata a casa. Sono felicissimo». Cosa buttiamo dalla finestra? «Quei giorni in cui sono stato nervoso… perché la palla non entrava in porta, perché mi faceva il miracolo il portiere, perchédiscusso con ...