Zaniolo a sorpresa | “Ho realizzato il mio sogno | c’entra Ibrahimovic! Il Milan ha meritato lo scudetto”

(Di sabato 18 giugno 2022) Nicolòin un’intervista rilasciata a Sportweek, ha espresso parole d’oro sule su Zlatan Ibrahimovic, considerato dal talento un giallorosso, un idolo. L’ex primavera dell’Inter si è soffermato sull’incontro tra Roma e, andato in scena lo scorso ottobre allo stadio olimpico: “Loro hanno vinto 2-1, ma io ho coronato un, giocare col mio idolo. Non ho avuto modo di parlarci, ma l’ho studiato. Mi sono vergognato di avvicinarmi, giocarci insieme è stato bello“.RomaSullovinto dal: “Non me lo aspettavo. Avevo dato più chance al Napoli e alla Juve. Ma è stato giusto che se lo siano giocato in due,e Inter. E sono contento che l’abbia vinto Ibra, il mio idolo, il ...

Pubblicità

HikkyLaky38 : @NicoSchira a questo punto zaniolo è l'alternativa? o c'è qualche nome a sorpresa? - dariopelle3 : RT @juvandme: ??48 ORE | JUV&ME LIVE ??22:40??Twitch - ZonaBianconeri : RT @juvandme: ??48 ORE | JUV&ME LIVE ??22:40??Twitch - CorvoRaffaello : RT @juvandme: ??48 ORE | JUV&ME LIVE ??22:40??Twitch - StefanFranchi : RT @juvandme: ??48 ORE | JUV&ME LIVE ??22:40??Twitch -

Il calciomercato della Juventus si appresta a passare alla fase 2. Al lavoro per Di Maria eper l'attacco, i bianconeri devono fare i conti con la parte di Alvaro Morata . Secondo La ...... con, risorge dalle proprie ceneri attraverso l'operazione ringiovanimento che colpisce in ...del suo ciclo quando convocava in Azzurro giocatori con zero presenze in Serie A (come) e ...Grandi manovre di calciomercato della Juventus per l'attacco: occhio a Di Maria e Kostic, ma adesso è spuntata anche un'altra grossa sorpresa ...Un incontro a sorpresa potrebbe aver scombinato tutti i piani di mercato del Milan, con un accordo che pare ormai in via di definizione.