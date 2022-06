WWE: Prima difesa titolata per Gunther, Ricochet avrà il suo rematch (Di sabato 18 giugno 2022) La scorsa settimana a Smackdown, Gunther si è laureato il nuovo Intercontinental Champion sconfiggendo Ricochet, fin dal suo debutto Gunther si è dimostrato un vero e proprio lottatore inarrestabile inanellando vittorie su vittorie. Prima difesa La WWE ha annunciato che l’ex campione Ricochet otterrà il suo rematch contro Gunther per il titolo intercontinentale la prossima settimana a Smackdown, il Ring General sarà quindi chiamato alla sua Prima difesa titolata da quando è campione. Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 giugno 2022) La scorsa settimana a Smackdown,si è laureato il nuovo Intercontinental Champion sconfiggendo, fin dal suo debuttosi è dimostrato un vero e proprio lottatore inarrestabile inanellando vittorie su vittorie.La WWE ha annunciato che l’ex campioneotterrà il suocontroper il titolo intercontinentale la prossima settimana a Smackdown, il Ring General sarà quindi chiamato alla suada quando è campione.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Prima difesa titolata per Gunther, Ricochet avrà il suo rematch - - Edoardo_P90 : Mancherà tantissimo nonostante gli alti e bassi la sua carriera è stata incredibile insieme a Charlotte hanno dato… - IsolaWrestling : ROMAN REIGNS DICE CHE MATT RIDDLE NON PUÒ RESPIRARE LA SUA ARIA PRIMA DI WWE SMACKDOWN - infoitcultura : WWE: Vince McMahon parlerà al roster prima della puntata di Smackdown - zazoomblog : WWE: Si spera in un ritorno prima del previsto per Cody Rhodes - #spera #ritorno #prima #previsto -