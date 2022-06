WWE | Le reazioni del backstage al ritorno di Vince McMahon a SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 giugno 2022) Questa notte aabbiamo assistito al particolaredi: il leader della compagnia è sotto investigazione da giorni per via di uno scandalo a sfondo sessuale uscito allo scoperto nella metà di questa settimana.ha ceduto temporaneamente il ruolo di CEO della compagnia a sua figlia Stephanie, mantenendo però il controllo creativo sul prodotto. Proprio in virtù di questo, Vinnie Mac ha riscritto interamente l’episodio diin modo da poter realizzare il promo che ha aperto la puntata. Come si sta vivendo la situazione nel? Neldiè apparso tranquillo e per nulla preoccupato dalle accuse mosse a suo ...