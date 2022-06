Wta 500 Berlino | la finale sarà tra Jabeur e Bencic

(Di sabato 18 giugno 2022) Vedrà protagoniste Onse Belindaladel Wta 500 di2022. Quest’oggi nel primo match di giornata la tennista svizzera ha vinto una vera e propria battaglia durata 3h e 10? di gioco contro Maria Sakkari con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-4. Una bella prova di forza da parte dell’oro olimpico di Tokyo 2020, contro un’avversaria che nella lotta tende sempre ad esaltarsi. Dall’altro lato della rete domani ciinvece la prima testa di serie del tabellone Ons, che archiviata la deludente parentesi del Roland Garros ha ricominciato a macinare vittorie come spesso accaduto negli ultimi mesi. In semila tunisina numero 4 del mondo ha sconfitto 7-6(4) 6-2 Coco Gauff, rimontando un break di svantaggio nella prima frazione di ...

Pubblicità

sportface2016 : #WtaBerlino: la finale sarà tra #Jabeur e #Bencic - EleRivo98 : Poi parleremo del nervoso che ho per la wta Floppano agli slam e poi nei 500 si hanno partite partite genere ?????? - livetennisit : WTA 500 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi esentata dal primo turno - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione -

LiveTennis.it

... con il torneo maschile di categoria 250 e quello femminile di categoria. E proprio sui prati ... i biglietti per la finale del250, alla seconda edizione quest'anno, sono andati esauriti con ...I punti di Berrettini nel ranking La decisione di Atp (alla quale potrebbe unirsi anche la) di ... nella finale del Queens sono in ballo altripunti e così sarebbero 750. Lui però ne ha persi ... WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) Jannik Sinner testa di serie n. 2 nel combined di Eastbourne. Lorenzo Sonego difende la finale del 2021, Camila Giorgi la semifinale ...ROMA (ITALPRESS) - Camila Giorgi è l'unica azzurra in gara nel "Rothesay International", torneo WTA 500 dotato di un montepremi di 797.900 dollari di scena sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, ...