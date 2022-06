Wimbledon 2022, la russa Dzalamidze iscritta al torneo di doppio con bandiera georgiana (Di sabato 18 giugno 2022) Natela Dzalamidze parteciperà al torneo di doppio offerto dall’organizzazione di Wimbledon 2022. La tennista russa, infatti, ha deciso di cambiare cittadinanza dopo un periodo sotto bandiera neutra, così da non perdere l’evento Slam sull’erba. La top 50 nel doppio Wta, seppur senza annunciarlo ufficialmente, ha scelto di rappresentare la Georgia, come peraltro suggeriscono le origini considerando la struttura del cognome; sebbene abbia sempre partecipato ai tornei come russa, anche recentemente al fianco della connazionale Kamilla Rakhimova, ecco il lecito cambio di rotta da parte di Dzalamidze. Il tutto conseguentemente alla norma di Wimbledon per la quale non saranno ammessi al ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Natelaparteciperà aldiofferto dall’organizzazione di. La tennista, infatti, ha deciso di cambiare cittadinanza dopo un periodo sottoneutra, così da non perdere l’evento Slam sull’erba. La top 50 nelWta, seppur senza annunciarlo ufficialmente, ha scelto di rappresentare la Georgia, come peraltro suggeriscono le origini considerando la struttura del cognome; sebbene abbia sempre partecipato ai tornei come, anche recentemente al fianco della connazionale Kamilla Rakhimova, ecco il lecito cambio di rotta da parte di. Il tutto conseguentemente alla norma diper la quale non saranno ammessi al ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - fattoquotidiano : La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - sportli26181512 : Berrettini erbivoro da record al Queen’s, sfida Krajinovic che non ha mai vinto una finale: Berrettini erbivoro da… - disinformate_it : RT @repubblica: Wimbledon, Coco Gauff su Twitter: 'Chi vuole giocare il doppio misto con me?' - zazoomblog : Lurlo di Matteo sfida Krajinovic e punta a Wimbledon (finale live alle 14.30) - #Lurlo #Matteo #sfida #Krajinovic -