Wanda Nara | altro giro altro regalo | il costume non contiene proprio niente – FOTO

Pubblicità

umbasdeez : Vanzini e Genè quando fanno “uooo” “uohohooo” sembrano i padri di famiglia dal barbiere il sabato pomeriggio che me… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara alla cyclette ??????????????? - boxhiu : @NicolaRaiano Se ci sta come Wanda Nara ha ragione.. - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara?????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara pretty in pink ????????????????? -

Corriere dello Sport

... "Non avete ancora capito perché la juve lo ha fatto fuori" Nel mirino però ci va anche la compagna della Joya: "La sua compagna sta attuando la trasformazione ine in Icardi e sta ...Fa bene Totti a farcelo leggere tra le righe' e infine: 'Decide Oriana .un pò comecon Icardi .. Tutto qua. Quando la dirigenza Juve parla di 'poca personalità' del ragazzo,si riferisce ... Icardi e Wanda Nara mostrano le scarpe da 3mila euro! Wanda Nara si è mostrata molto rilassata facendo sognare tutti i suoi followers per via di una foto molto piccante. Ecco l'immagine pubblicata dalla donna.Marotta sta incontrando difficoltà a chiudere la trattativa con l'agente della Joya, i fan nerazzurri in subbuglio sui social ...