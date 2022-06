Vox, il delirio della ministra Díaz: «Meloni che attacca i diritti Lgtb è fuori dalla Costituzione» (Di sabato 18 giugno 2022) Brrrr, che paura! Eh sì, ha seminato talmente tanto terrore Giorgia Meloni in Andalusia da costringere la vicepremier del governo spagnolo, la comunista Yolanda Díaz, a lanciare l’allarme anche qui in Italia attraverso un’intervista alla Stampa. Ignorava, probabilmente, che il terrore corre anche sul web e che toni (soprattutto) e contenuti del comizio andaluso della leader di FdI avevano già sollevato il solito, ipocrita polverone anche da noi. Inevitabile, del resto, visto oggi c’è gente che considera la politica un minuetto tipo «prego, grazie, scusi, tornerò». È così, purtroppo. Il combinato disposto tra dittatura del politically correct ed effetto-pollaio da talk-show ha di fatto cancellato il conflitto tra opposte visioni per sostituirlo con il moralismo in uso alla sedicente «parte migliore» o «più avanzata» di una nazione e di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Brrrr, che paura! Eh sì, ha seminato talmente tanto terrore Giorgiain Andalusia da costringere la vicepremier del governo spagnolo, la comunista Yolanda, a lanciare l’allarme anche qui in Italia attraverso un’intervista alla Stampa. Ignorava, probabilmente, che il terrore corre anche sul web e che toni (soprattutto) e contenuti del comizio andalusoleader di FdI avevano già sollevato il solito, ipocrita polverone anche da noi. Inevitabile, del resto, visto oggi c’è gente che considera la politica un minuetto tipo «prego, grazie, scusi, tornerò». È così, purtroppo. Il combinato disposto tra dittatura del politically correct ed effetto-pollaio da talk-show ha di fatto cancellato il conflitto tra opposte visioni per sostituirlo con il moralismo in uso alla sedicente «parte migliore» o «più avanzata» di una nazione e di ...

