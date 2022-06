Volley Nations League femminile 2022: 3-1 tra Italia e Brasile, sesta vittoria per le azzurre (Di sabato 18 giugno 2022) Termina 25-17 25-15 14-25 25-14 la partita tra Italia e Brasile, valida per la Pool 3 della Week 2 della Volley Nations League 2022. vittoria importante per l’Italia quella conquistata a Brasilia, che permette alle azzurre di conquistare il sesto successo nella competizione e salire a quota 17 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita l’Italia inizia bene, con grande convinzione e tranquillità nelle giocate da realizzare. Un’ottima Malinov guida la manovra azzurra, che prendono il vantaggio a metà set senza poi abbandonarlo più. Il Brasile, infatti, prova a recuperare lo svantaggio, trascinato dal pubblico, ma lo strappo è troppo ampio per essere ricucito. Grazie ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Termina 25-17 25-15 14-25 25-14 la partita tra, valida per la Pool 3 della Week 2 dellaimportante per l’quella conquistata a Brasilia, che permette alledi conquistare il sesto successo nella competizione e salire a quota 17 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita l’inizia bene, con grande convinzione e tranquillità nelle giocate da realizzare. Un’ottima Malinov guida la manovra azzurra, che prendono il vantaggio a metà set senza poi abbandonarlo più. Il, infatti, prova a recuperare lo svantaggio, trascinato dal pubblico, ma lo strappo è troppo ampio per essere ricucito. Grazie ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - sportface2016 : Volley Nations League femminile 2022: 3-1 tra #Italia e #Brasile, sesta vittoria per le azzurre - SkySport : Volley Nations League, una grande Italia schianta il Brasile 3-1. Finals più vicine #SkySport - Gazzetta_it : Nations League: l’Italia cala il poker e batte anche il Brasile #volley - CanYamanAslan : RT @Eurosport_IT: CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations League!… -