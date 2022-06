Volley, Nations League 2022: Cortesia positivo al Covid-19, al suo posto Ricci (Di sabato 18 giugno 2022) Lo spettro del Covid-19 continua ad aleggiare sulla Nazionale italiana di Volley maschile. Il ct Ferdinando De Giorgi si è infatti negativizzato, ma purtroppo è risultato positivo Lorenzo Cortesia. Il centrale non volerà dunque nelle Filippine con la squadra per la seconda settimana di gare di Nations League 2022. Al suo posto, è stato chiamato un altro centrale, Fabio Ricci, che si è recato all’aeroporto di Milano Malpensa per raggiungere i compagni di squadra in quel di Quezon City. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Lo spettro del-19 continua ad aleggiare sulla Nazionale italiana dimaschile. Il ct Ferdinando De Giorgi si è infatti negativizzato, ma purtroppo è risultatoLorenzo. Il centrale non volerà dunque nelle Filippine con la squadra per la seconda settimana di gare di. Al suo, è stato chiamato un altro centrale, Fabio, che si è recato all’aeroporto di Milano Malpensa per raggiungere i compagni di squadra in quel di Quezon City. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - Quotidianinet : Italia-Brasile oggi volley femminile: orario 18 giugno, tv, programma, streaming Nations League 2022 - Giornaleditalia : #italpresssport Volley: Nations League. Nazionale, Ricci prende il posto di Cortesia - infoitsport : LIVE Italia-Brasile volley femminile, Nations League in DIRETTA: sfida cruciale per la classifica, antipasto del Mo… - infoitsport : Volley Nations League femminile 2022: 3-0 tra Italia e Germania, quinta vittoria per le azzurre -