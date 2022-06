Volley femminile, l’Italia sfida il Brasile nella sua tana: le azzurre inseguono il poker nella bolgia verdeoro (Di sabato 18 giugno 2022) l’Italia ha infilato tre vittorie consecutive nella Nations League 2022 di Volley femminile, rendendosi protagonista di un cammino perfetto nella seconda settimana di gare che sta andando in scena a Brasilia. Le azzurre hanno incominciato con un’affermazione di spessore sulla Serbia, poi hanno sofferto contro la Repubblica Dominicana (successo tirato al tie-break) e ieri sera hanno soppiantato la Germania grazie a due belle rimonte tra secondo e terzo set. La tripletta in terra sudamericana è valsa il quinto posto provvisorio in classifica generale e permette alla nostra Nazionale di inseguire con convinzione la qualificazione alla Final Eight. l’Italia chiuderà la propria avventura in Brasile affrontando proprio le ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)ha infilato tre vittorie consecutiveNations League 2022 di, rendendosi protagonista di un cammino perfettoseconda settimana di gare che sta andando in scena a Brasilia. Lehanno incominciato con un’affermazione di spessore sulla Serbia, poi hanno sofferto contro la Repubblica Dominicana (successo tirato al tie-break) e ieri sera hanno soppiantato la Germania grazie a due belle rimonte tra secondo e terzo set. La tripletta in terra sudamericana è valsa il quinto posto provvisorio in classifica generale e permette alla nostra Nazionale di inseguire con convinzione la qualificazione alla Final Eight.chiuderà la propria avventura inaffrontando proprio le ...

