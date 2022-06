VIDEO | NOTIZIA A SORPRESA SU HAALAND! (Di sabato 18 giugno 2022) NOTIZIA a SORPRESA sul futuro di Haaland, potrebbe incredibilmente già lasciare il Manchester City. Incredibile NOTIZIA di mercato che riguarda Haaland. Dopo mesi di offerte e contese il norvegese ha scelto il Manchester City, spegnendo così tutte le voci che lo davano sicuro in partenza verso la Francia o la Spagna. Pare però che non sia finita qui. Nonostante l’attaccante abbia firmato il suo nuovo contratto, c’è chi si sta organizzando per quando questo scadrà. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe in mente un piano per portare Haaland nei Blancos nel 2024. Proprio in quell’anno si attiverà la clausola rescissoria di 150 milioni e, sempre nello stesso periodo, scadrà il nuovo contratto di Karim Benzema, garantendo agli spagnoli l’arrivo di un nuovo attaccante. #haaland #manchestercity #calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022)sul futuro di Haaland, potrebbe incredibilmente già lasciare il Manchester City. Incredibiledi mercato che riguarda Haaland. Dopo mesi di offerte e contese il norvegese ha scelto il Manchester City, spegnendo così tutte le voci che lo davano sicuro in partenza verso la Francia o la Spagna. Pare però che non sia finita qui. Nonostante l’attaccante abbia firmato il suo nuovo contratto, c’è chi si sta organizzando per quando questo scadrà. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe in mente un piano per portare Haaland nei Blancos nel 2024. Proprio in quell’anno si attiverà la clausola rescissoria di 150 milioni e, sempre nello stesso periodo, scadrà il nuovo contratto di Karim Benzema, garantendo agli spagnoli l’arrivo di un nuovo attaccante. #haaland #manchestercity #calciomercato ...

