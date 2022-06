VIDEO / Matrimonio allo stadio del Modena davanti alla curva (Di sabato 18 giugno 2022) Due tifosi del Modena si sono giurati amore eterno oggi allo stadio "Braglia". La cerimonia è stata officiata da Luca, anche lui abbonato. Leggi su golssip (Di sabato 18 giugno 2022) Due tifosi delsi sono giurati amore eterno oggi"Braglia". La cerimonia è stata officiata da Luca, anche lui abbonato.

Pubblicità

fontanaalicee : appena visto le storie di Gianmaria su ig dove è vestito elegante per un matrimonio - Maecenartis : Io: 'per me il matrimonio è inutile, non mi interessa proprio' Sempre io che guardo le foto degli Ozser che si prep… - gilnar76 : VIDEO | ALLAN SI SPOSA: le immagini del matrimonio! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - BuBongi : RT @BSNewsItalia: ??| Selena Gomez parla del matrimonio di Britney Spears al Jimmy Kimmel Show: “È stato stupendo e sono molto felice per B… - SkySport : Tifosi Modena si sposano al Braglia: il 'sì' allo stadio. VIDEO #SkySport -