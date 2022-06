VIDEO | KOULIBALY-JUVENTUS | C’È LA NOTIZIA!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 giugno 2022) Il futuro di Kalidoual Napoli è ancora in bilico. Il capitano azzurro – o colui che dovrebbe vestire la fascia in caso di permanenza – ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione e non ci sono stati ancora spiragli di rinnovo con il Napoli. Per Luciano Spalletti è imprescindibile, è la colonna portante della squadra e il leader indiscusso. Ma la, dopo l’addio di Chiellini, sembra pronta a fare sul serio per portare il senegalese a Torino. Il Napoli chiede tanto per il cartellino dima non si opporrebbe alla cessione ai bianconeri, se dovesse arrivare l’offerta. In quel caso, passerebbe tutto nelle mani di ‘KK‘ che dovrà decidere il suo futuro. Lavuole Kalidou. La trattativa per il passaggio del difensore del Napoli ai bianconeri ...