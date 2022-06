VIDEO Inter, da Bremer e Milenkovic ad Acerbi: chi per il dopo Skriniar? I numeri… (Di sabato 18 giugno 2022) Il PSG fa sul serio per Skriniar. Se il difensore lasciasse l'Inter, sono tre i nomi più caldi per sostituirlo Leggi su mediagol (Di sabato 18 giugno 2022) Il PSG fa sul serio per. Se il difensore lasciasse l', sono tre i nomi più caldi per sostituirlo

Pubblicità

Inter : ?? | BY YOUR SIDE 52 partite giocate, 107 gol segnati, due trofei conquistati e il sostegno costante dei tifosi in… - Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di #InterJukebox di questa settimana! La miglior rimonta della stagione che avete… - Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Ultimo quarto di finale: il colpo al volo di @EdDzeko ?? l’assist acrobatico di #Barella ent… - jeriweto85 : RT @Inter: ?? | #AssistOfTheSeason Primo quarto di finale: il cross di @DarmianOfficial per il colpo di @tucu_correa ?? il filtrante di @hak… - jeriweto85 : RT @Inter: ?? | #AssistOfTheSeason Secondo quarto di finale: il traversone di #Perisic per @EdDzeko ?? il tacco di #Lautaro per @gaglio94 ??… -