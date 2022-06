VIDEO Giro di Slovenia 2022: Rafal Majka e Tadej Pogacar si giocano la vittoria a Morra Cinese, trionfa il polacco (Di sabato 18 giugno 2022) Quattro tappe, tre vittorie per loro. Rafal Majka e Tadej Pogacar assieme alla UAE Emirates stanno dominando in lungo e in largo al Giro di Slovenia 2022. Oggi, nella quarta frazione con arrivo in vetta in quel di Velika planina, molto simpatico il siparietto tra il vincitore degli ultimi due Tour de France ed il suo gregario polacco: giunti in parata sul traguardo, sono andati a giocarsi la vittoria a Morra Cinese, con Majka a vincere e quindi a mettere la ruota davanti sulla linea. Andiamo a rivedere il VIDEO dell’accaduto. VIDEO Giro DI Slovenia 2022: Majka E ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Quattro tappe, tre vittorie per loro.assieme alla UAE Emirates stanno dominando in lungo e in largo aldi. Oggi, nella quarta frazione con arrivo in vetta in quel di Velika planina, molto simpatico il siparietto tra il vincitore degli ultimi due Tour de France ed il suo gregario: giunti in parata sul traguardo, sono andati a giocarsi la, cona vincere e quindi a mettere la ruota davanti sulla linea. Andiamo a rivedere ildell’accaduto.DIE ...

