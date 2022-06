Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2022 ore 08:30 (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 20.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA Regione Lazio VIABILITA RIPRISTINATA SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI RISOLTO L INCIDENTE TRA IL NODO CON L A24 Roma TERAMO E VALMONTONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE RIPRISTINATA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A NORD DELLA CAPITALE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL RomaNO PER CHI VIAGGIA VERSO LATINA PER GLI EVENTI NELL ACAPITALE TUTTO PRONTO STASERA PER LA NOTTE BIANCA SI SVOLGERA’ IN ZONA EUR ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 17 GIUGNOORE 20.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLAVIABILITA RIPRISTINATA SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI RISOLTO L INCIDENTE TRA IL NODO CON L A24TERAMO E VALMONTONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A NORD DELLA CAPITALE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA ALTEZZA CASTELNO PER CHI VIAGGIA VERSO LATINA PER GLI EVENTI NELL ACAPITALE TUTTO PRONTO STASERA PER LA NOTTE BIANCA SI SVOLGERA’ IN ZONA EUR ...

Pubblicità

astralmobilita : ????????? #Roma #WeRunRome ??? oggi #18giugno gara podistica. Partenza e arrivo in via Fori Imperiali ?? Attive modifi… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-06-2022 - romamobilita : #viabilità, traffico intenso sul #Gra tra Bufalotta e diramazione Roma Sud - romamobilita : #viabilità, Traffico intenso sul #Gra tra diramazione Roma Nord e Via Prenestina - LuceverdeRoma : ?? #MuovitiConNoi a #SanMarino ??#Viabilità e trasporto pubblico in tempo reale con il nuovo notiziario in onda su… -