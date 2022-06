Verona: Salvini, ‘dividere centrodestra a ballottaggi errore madornale' (Di sabato 18 giugno 2022) Sesto S.Giovanni (Mi), 18 giu. (Adnkronos) - "Dividere il centrodestra ai ballottaggi è sbagliato, è un errore madornale". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al gazebo allestito per il candidato sindaco Roberto di Stefano al mercato di via Marx nella cittadina milanese di Sesto San Giovanni. Commentando la chiusura da parte del candidato sindaco di Verona, Federico Sboarina, all'apparentamento con Flavio Tosi, Salvini dice: "Il voto di domenica ci dice che il centrodestra unito vince". Ecco perché "io l'apparentamento con Tosi e Forza Italia lo avrei fatto; spero che gli amici di Fratelli d'Italia ci ripensino". Del resto "il centrodestra a Verona ha più del 60%, ma se si pensa di fare a meno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Sesto S.Giovanni (Mi), 18 giu. (Adnkronos) - "Dividere ilaiè sbagliato, è un". Lo afferma il leader della Lega Matteointervenendo al gazebo allestito per il candidato sindaco Roberto di Stefano al mercato di via Marx nella cittadina milanese di Sesto San Giovanni. Commentando la chiusura da parte del candidato sindaco di, Federico Sboarina, all'apparentamento con Flavio Tosi,dice: "Il voto di domenica ci dice che ilunito vince". Ecco perché "io l'apparentamento con Tosi e Forza Italia lo avrei fatto; spero che gli amici di Fratelli d'Italia ci ripensino". Del resto "ilha più del 60%, ma se si pensa di fare a meno di ...

Pubblicità

TV7Benevento : Verona: Salvini, ‘dividere centrodestra a ballottaggi errore madornale’ - - Evvivame : La speranza per toglierci di torno #salvinifaischifo è l'ultima a morire! - infoitinterno : Ballottaggi, Sboarina dice no all’accordo con Tosi. Salvini: «Non date Verona alla sinistra» - RassegnaZampa : #Ballottaggi, #Sboarina dice no all'accordo con #Tosi. #Salvini: «Non date #Verona alla sinistra» - infoitinterno : Ballottaggi, Sboarina dice no all’accordo con Tosi. Salvini: «Non date Verona alla sinistra» -