“Verissimo” | Belen Rodriguez | il racconto della lite furiosa

Leggi su tvzap

(Di sabato 18 giugno 2022), durante un’intervista a “” ha raccontato di unapesante, durante la quale ha anche lanciato degli oggetti. Vittimafuria diun suo ex fidanzato, con il quale ha avuto una relazione per tanto tempo.: chi l’ha fatta infuriareha vissuto una storia veramente importante con Stefano De Martino: i due si sono sposati e hanno avuto un figlio, Santiago. Dopo anni però hanno deciso di divorziare e la showgirl argentina ha ceduto al fascino di Antonio Spinalbanese, il padresua seconda figlia. La storia con lui però è finita in fretta e oraè tornata tra le braccia di Stefano. Prima di lui ha avuto una ...