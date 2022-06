Vergogna a Roma, 11 milioni del Pnrr per riqualificare un centro sociale rosso: la denuncia (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – Come verranno spesi i soldi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza su cui punta tutto il governo Draghi? Il pacchetto di riforme e investimenti è articolato sulla carta in sei missioni specifiche. Quattro principale: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, competitività. Il tutto sulla base del cosiddetto Next Generation EU. Sta di fatto che, stando a quanto denunciato da CasaPound, a Roma 11 milioni del piano verranno utilizzati per riqualificare e regolarizzare un centro sociale rosso, occupato da 20 anni dall’estrema sinistra. Roma, 11 milioni del Pnrr utilizzati per un centro sociale? Marsella: “E il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 giugno 2022), 18 giu – Come verranno spesi i soldi del, il piano nazionale di ripresa e resilienza su cui punta tutto il governo Draghi? Il pacchetto di riforme e investimenti è articolato sulla carta in sei missioni specifiche. Quattro principale: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, competitività. Il tutto sulla base del cosiddetto Next Generation EU. Sta di fatto che, stando a quantoto da CasaPound, a11del piano verranno utilizzati pere regolarizzare un, occupato da 20 anni dall’estrema sinistra., 11delutilizzati per un? Marsella: “E il ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Oggi sono stato il primo a notare che quelle palme e grattacieli non fossero del #Romapride di Roma ma di Tel Aviv.… - PatriAnastasi : RT @DavideR46325615: Roma, Via Crescenzio: La Città più bella del mondo ridotta a Pollaio! Questa Giunta incompetente e inutile dovrebbe es… - AmicoFidatoo : RT @DavideR46325615: Roma, Via Crescenzio: La Città più bella del mondo ridotta a Pollaio! Questa Giunta incompetente e inutile dovrebbe es… - ufogufo : RT @DavideR46325615: Roma, Via Crescenzio: La Città più bella del mondo ridotta a Pollaio! Questa Giunta incompetente e inutile dovrebbe es… - RedStar000 : RT @DavideR46325615: Roma, Via Crescenzio: La Città più bella del mondo ridotta a Pollaio! Questa Giunta incompetente e inutile dovrebbe es… -