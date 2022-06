Vanessa Incontrada | il fisico della conduttrice ancora sotto i riflettori e Selvaggia Lucarelli sbotta | “Quanto vi schifo”

(Di sabato 18 giugno 2022) L’apparizione televisiva diha generatouna volta una nuova catena di commenti sul web. L’attrice di origine spagnola è stata una delle ospiti del concerto – evento di Gigi D’Alessio, in onda in diretta su Rai Uno, in occasione dei 3o anni di carriera del musicista partenopeo. Raggiante, con il suo tubino a fiori, appena ha messo piede sul palco, il pubblico di piazza Plebiscito le ha intonato “Sei Bellissima”, la canzone di Loredana Bertè. Per alcuni come il giornalista Lorenzo Tosa, giornalista de Il Fatto Quotidiano, è stata una carezza verso l’attrice vittima nei giorni scorsi delle ennesime critiche sul suo aspetto: Non appenaè salita sul palco, davanti a una piazza del Plebiscito stracolma per il concerto di Gigi D’Alessio, ...

I messaggi social Anche i social hanno accolto l'ingresso dicon entusiasmo, e su twitter si sono moltiplicati i messaggi d'apprezzamento per l'attrice spagnola e per l'empatia