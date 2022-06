Vanessa Incontrada ha messo a tacere le malelingue | cosa ha fatto al concerto di Gigi D’Alessio

Pubblicità

IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - angelamariamat9 : RT @ilMenestrelloh: Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima” perché Napoli e i napoletani vi insegnano a camp… - follialquadrato : RT @reese_86: Importante il messaggio spontaneo del pubblico di #Napoli che ha intonato “Sei bellissima” a Vanessa Incontrada. Dimostrando… - follialquadrato : RT @ilMenestrelloh: Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima” perché Napoli e i napoletani vi insegnano a camp… - LuisaCMoon : RT @ilMenestrelloh: Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima” perché Napoli e i napoletani vi insegnano a camp… -

Tanti gli ospiti presenti, come Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti,. Una serata all'insegna della musica e della celebrazione, ma anche dell'amicizia: del resto, Stefano è un grande ...Gigi D'Alessio, Uno come te 30 anni insieme/ Pagelle: momento top con LDA, flopAl talent, LDA ha impartito una lezione alle malelingue sfoderando il suo talento nell'...Roma, 18 giu. "Una serata indimenticabile". La felicità di Gigi D'Alessio alla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, è incontenibile. Il pri ...E’ stata una serata magica quella in diretta da Napoli. Una serata che ha regalato ai fan di Gigi d’Alessio grande spettacolo. E in occasioni come queste, non possono mancare i veri amici, quelli che ...