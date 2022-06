Vanessa Incontrada “bellissima” sul palco con Gigi D’Alessio Make up naturale e tubino a fiori Il prezzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 giugno 2022), il look fa impazzire i fan. Grande attesa per l’incredibile serata a Piazza del Plebiscito a Napoli, svoltasi per festeggiare i 30 anni di carriera di. Un grande evento e tantissimi ospiti. E soprattutto una radiosaaccolta sulscenico da una platea che ha iniziato a cantare in coro “Sei”.e look da togliere il fiato dopo le turbolente settimane di critiche. L’attrice e conduttrice spagnola per l’attesissimo evento Uno come te – Trent’anni insieme ha decisamente ‘rubato’ la scena. “Sei”, ha intonato il pubblico. Ed effettivamente la bellezza della ...