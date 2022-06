Valeria Fabrizi e Walter Chiari amanti segreti: “Lo sapevano tutti” (Di sabato 18 giugno 2022) Valeria Fabrizi e Walter Chiari sono stati legati non solo da una collaborazione professionale, ma anche da una lunga e profonda amicizia. Valeria Fabrizi, infatt, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me si lascia andare a una rivelazione piccante. “Non tutti lo sanno, ma io ero l’amante di Walter Chiari“. La Fabrizi partendo dalla fiction Che Dio ci Aiuti ha parlato con la conduttrice del programma di Rai 1 della sua vita sentimentale e della sua carriera. Proprio con Caterina ha deciso di parlare dell’attore Chiari: “Ho avuto una storia con Walter Chiari, avevo superato i 18 anni. Io mi sono proposta, lui aveva un certo pudore perché era amico di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022)sono stati legati non solo da una collaborazione professionale, ma anche da una lunga e profonda amicizia., infatt, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me si lascia andare a una rivelazione piccante. “Nonlo sanno, ma io ero l’amante di“. Lapartendo dalla fiction Che Dio ci Aiuti ha parlato con la conduttrice del programma di Rai 1 della sua vita sentimentale e della sua carriera. Proprio con Caterina ha deciso di parlare dell’attore: “Ho avuto una storia con, avevo superato i 18 anni. Io mi sono proposta, lui aveva un certo pudore perché era amico di ...

Pubblicità

stefania6704 : @IntornoTv @SkyItalia Valeria Fabrizi si??..le altre due per carità ?? amanda lear e..non mi viene in mente nessuna 80enne simpatica - IntornoTv : Che Trio vi piacerebbe, se dovesse esserci una nuova edizione di #Quellebraveragazze su @SkyItalia? Inizio io: 'Val… - Euro_comunica : Intervista a Valeria Fabrizi - SpettacoloMania : Tutte le nostre videointerviste ai vincitori, e non solo, alla @LaPellicoladOro Ph @ancost1… - rossellaronconi : #LaPellicoladOro2022 stasera al Teatro Ettore Scola alla Casa del Cinema: tutte le candidature, premi speciali per… -