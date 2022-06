Valeria Fabrizi, chi era il marito Tata Giacobetti: “Ci siamo amati tanto e abbiamo perso anche un figlio” (Di sabato 18 giugno 2022) Nel 1964, Valeria Fabrizi ha sposato il marito Tata Giacobetti, nome d’arte di Giovanni, grande musicista, cantante e paroliere noto per essere stato un membro del Quartetto Cetra. I due stavano già insieme da 8 anni. All’epoca la Fabrizi era molto giovane, 28 anni, mentre il marito aveva 42 anni. La coppia ha vissuto quasi 25 anni di matrimonio. Poco prima del 25° anniversario però il musicista è venuto a mancare, a causa di un infarto. Nel corso di numerose interviste, Valeria è tornata a parlare della sua perdita. Nel celebre programma Rai Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco ha ricordato il marito: ‘‘Mi manca tanto. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima“. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Nel 1964,ha sposato il, nome d’arte di Giovanni, grande musicista, cantante e paroliere noto per essere stato un membro del Quartetto Cetra. I due stavano già insieme da 8 anni. All’epoca laera molto giovane, 28 anni, mentre ilaveva 42 anni. La coppia ha vissuto quasi 25 anni di matrimonio. Poco prima del 25° anniversario però il musicista è venuto a mancare, a causa di un infarto. Nel corso di numerose interviste,è tornata a parlare della sua perdita. Nel celebre programma Rai Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco ha ricordato il: ‘‘Mi manca. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima“. ...

