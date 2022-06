Va a fare la spesa al supermercato e sente: 'Mi vuoi sposare?'. La sorpresa del marito dagli altoparlanti (Di sabato 18 giugno 2022) Stavolta è arrivata al supermercato la promessa di matrimonio . Giovedì mattina, tra le corsie del supermercato Despar di Mira (provincia di Venezia ), Salvatore Costarelli ha impugnato il microfono ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Stavolta è arrivata alla promessa di matrimonio . Giovedì mattina, tra le corsie delDespar di Mira (provincia di Venezia ), Salvatore Costarelli ha impugnato il microfono ...

