Usa | il presidente Joe Biden cade dalla bicicletta | da fermo Numerosi i video che immortalano la scena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Un giro inin Delaware. Una tradizione per ilUsa Joeche al momento di fermarsi a scattare qualche foto con un gruppo di cittadini che lo attendevano a bordo strada, perde rovinosamente l’equilibrio e finisce a terra. Colpa, molto probabilmente della gabbietta montata sul pedale. Non è riuscito a sfilare il piede e non ha trovato un punto d’appoggio, finendo dritto per terra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.