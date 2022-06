Usa, gli assalti al Campidoglio e l’incriminazione di Trump fra giustizia e politica (Di sabato 18 giugno 2022) Nel suo rapporto a conclusione delle indagini sul Russiagate nel marzo del 2019 il procuratore speciale Robert Mueller scrisse che non poteva esonerare Donald Trump considerando 11 episodi identificati come intralcio alla giustizia. Mueller non raccomandò all'allora procuratore generale William Barr l'incriminazione del 45esimo presidente poiché due direttive del ministero di giustizia (1973, 2000) ritengono che un presidente in carica possiede immunità. Il procuratore speciale lasciò la porta aperta a una possibile incriminazione di Trump dopo essere uscito dalla Casa Bianca. Trump riuscì a farla franca in quel caso come avvenne anche con i due impeachment subiti dalla Camera che però furono seguiti da assoluzioni al Senato. Adesso però con le udienze della Commissione della Camera sugli ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Nel suo rapporto a conclusione delle indagini sul Russiagate nel marzo del 2019 il procuratore speciale Robert Mueller scrisse che non poteva esonerare Donaldconsiderando 11 episodi identificati come intralcio alla. Mueller non raccomandò all'allora procuratore generale William Barr l'incriminazione del 45esimo presidente poiché due direttive del ministero di(1973, 2000) ritengono che un presidente in carica possiede immunità. Il procuratore speciale lasciò la porta aperta a una possibile incriminazione didopo essere uscito dalla Casa Bianca.riuscì a farla franca in quel caso come avvenne anche con i due impeachment subiti dalla Camera che però furono seguiti da assoluzioni al Senato. Adesso però con le udienze della Commissione della Camera sugli ...

TizianaFerrario : un brutto giorno per la libertà di stampa. Vai giù duro con uno perché gli altri stiano buoni. Insopportabile la de… - Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - repubblica : Putin a San Pietroburgo: 'Raggiungeremo gli obiettivi nel Donbass, il mondo a guida Usa è finito' - Renzoseccia : @JoeCool_____ niente affatto perché gli USA pur essendo l'egemone mondiale e l'attuale talassocrazia , rispetto al… - 1997Fonti : RT @DiegoFusaro: Due notazioni su queste franche parole: 1) gli USA, che giudicano tutti, non possono essere giudicati da nessuno; 2) non n… -