Unione europea | uno scandalo da 20 milioni di euro | cosa state vedendo | Foto

(Di sabato 18 giugno 2022) «New York è un atteggiamento mentale: la Ue ha in programma di comprare a Manhattan una mansione da 20di». In traduzione un po' libera, è questo il senso del titolo con cui Politico sembra sfottere le manie di grandezza dell'pa. «L'ala diplomatica dell'Ue vuole acquistare una proprietà dell'Upper East Side con "carta da parati avvolta in pelle"», è il sottotitolo. Il più densamente popolato tra i cinque distretti di New York, situato sull'isola omonima, Manhattan può essere considerato a un tempo il cuore mondano del pianeta, per Times Square, oltre per il famoso teatro di Broadway. Il cuore economico, per quella Wall Street dove ha sede la più grande borsa valori del pianeta. Il cuore politico, per il quartier generale delle Nazioni Unite. Ovvio dunque che l'...