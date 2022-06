Una Vita anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022, Rosina e Hortensia travolte dai debiti (Di sabato 18 giugno 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022 arriva in casa di Rosina una lettera che annuncia a lei e sua sorella che gli inquilini della tenuta di famiglia se ne sono andati, lasciando le due donne in grossi guai. Intanto Ramon sfoga la sua rabbia contro la classe politica in pubblico. Inoltre Felipe, dopo un altro periodo buio, riappare in una nuova veste come per magia. Tutti gli episodi di questa settimana saranno disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity dopo la messa in onda. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 20 al 24 giugno 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 20 giugno 2022 Marcelo riferisce a Genoveva che suo marito Aurelio ha frugato nei suoi documenti alla ricerca di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 giugno 2022) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 20 a venerdì 24arriva in casa diuna lettera che annuncia a lei e sua sorella che gli inquilini della tenuta di famiglia se ne sono andati, lasciando le due donne in grossi guai. Intanto Ramon sfoga la sua rabbia contro la classe politica in pubblico. Inoltre Felipe, dopo un altro periodo buio, riappare in una nuova veste come per magia. Tutti gli episodi di questa settimana saranno disponibili on demand sul sito Mediaset Infinity dopo la messa in onda. Tutto sulle puntate di Unadal 20 al 24Nella puntata di Unadi lunedì 20Marcelo riferisce a Genoveva che suo marito Aurelio ha frugato nei suoi documenti alla ricerca di ...

