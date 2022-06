"Una bella spennellata". Elettra Lamborghini, la foto (del Lato B) che lascia l'Italia a bocca aperta | Guarda (Di sabato 18 giugno 2022) "Una bella spennellata". Elettra Lamborghini non ha né segreti né tabù. Ne per i suoi follower né per i suoi (fortunati, c'è da dire) assistenti. La influencer, ereditiera e popstar Italiana ha pubblicato una "Storia" sulla propria pagina Instagram in cui, con grande nonchalance si fa letteralmente "truccare" il suo prestigioso e ingombrante Lato B da un make up artist. Braccia conserte e appoggiate sullo schienale di una sedia, mento sull'avambraccio e sguardo assordo (ma malandrino) perso verso l'orizzonte, Elettra si arma di santa pazienza e attende che il truccatore finisca il suo lavoro di cesello. Non è dato sapere, almeno per il momento, quale sia il risultato del restauro, ma sappiamo già a cosa servirà: la Lamborghini è sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) "Una".non ha né segreti né tabù. Ne per i suoi follower né per i suoi (fortunati, c'è da dire) assistenti. La influencer, ereditiera e popstarna ha pubblicato una "Storia" sulla propria pagina Instagram in cui, con grande nonchalance si fa letteralmente "truccare" il suo prestigioso e ingombranteB da un make up artist. Braccia conserte e appoggiate sullo schienale di una sedia, mento sull'avambraccio e sguardo assordo (ma malandrino) perso verso l'orizzonte,si arma di santa pazienza e attende che il truccatore finisca il suo lavoro di cesello. Non è dato sapere, almeno per il momento, quale sia il risultato del restauro, ma sappiamo già a cosa servirà: laè sul ...

Pubblicità

AstroSamantha : Nice cloudless pass over Europe yesterday. I finally caught a great view of London! ???? Bel passaggio senza nuvole s… - anperillo : Gigi #DAlessio merita la grande festa di #Napoli su #Rai1 in una piazza del Plebiscito più bella che mai perché ha… - sbonaccini : Si ritorna verso casa! New York, Boston, Philadelphia. Tre tappe in una missione di sistema negli Stati Uniti, con… - cinziageraci1 : RT @Achille03415924: ?????? ROSY è bella da impazzire eppure nessuno chiama per lei? L'avete vista bene? CONDIVIDIAMO IL PIÙ POSSIBILE per dar… - Angelo_Z93 : RT @federoncha7: Saltiamo! Sarà una bella estate. Così, giusto per ricordarlo a tutti! ???? -

Hercules: Guy Ritchie dirigerà il nuovo film Disney prodotto dai fratelli Russo ... anche se lo studio affiderà una nuova stesura a un altro sceneggiatore. Si tratterà, nello stile ... Come nel caso di La Sirenetta , Aladdin e La Bella e la Bestia , la pellicola conterrà le canzoni del ... Accogli l'estate con Ashampoo: sconti fino al 91% Tempo di estate, tempo di nuovi sconti Ashampoo , una delle principali aziende internet - based in tutto il mondo nel campo dello sviluppo software, che in occasione dell'arrivo della bella stagione propone un'offerta a tempo limitato da non perdere :... Corriere dello Sport Vedi a Mara quant’è bella: Giggino tentato da Carfagna Lei osserva, lui si muove. Lei “aspetta gli sviluppi”, lui quegli sviluppi li crea. La coppia è di quelle che fino a qualche anno fa – quando lui era un semplice iscritto al meet-up di Pomigliano D’Ar ... La prima cosa bella La prima cosa bella di lunedì 13 giugno 2022 sono le parole giuste e quelli che si dannano per trovarle: una forma di rispetto per sé stessi, per la lingua parlata o scritta, ma non soltanto. Nel libr ... ... anche se lo studio affiderànuova stesura a un altro sceneggiatore. Si tratterà, nello stile ... Come nel caso di La Sirenetta , Aladdin e Lae la Bestia , la pellicola conterrà le canzoni del ...Tempo di estate, tempo di nuovi sconti Ashampoo ,delle principali aziende internet - based in tutto il mondo nel campo dello sviluppo software, che in occasione dell'arrivo dellastagione propone un'offerta a tempo limitato da non perdere :... VNL: una bella Italia batte la Germania in tre set Lei osserva, lui si muove. Lei “aspetta gli sviluppi”, lui quegli sviluppi li crea. La coppia è di quelle che fino a qualche anno fa – quando lui era un semplice iscritto al meet-up di Pomigliano D’Ar ...La prima cosa bella di lunedì 13 giugno 2022 sono le parole giuste e quelli che si dannano per trovarle: una forma di rispetto per sé stessi, per la lingua parlata o scritta, ma non soltanto. Nel libr ...